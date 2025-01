Wahi - OM : Une discussion secrète est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le lancement de cet exercice, Elye Wahi peine à retrouver une confiance envolée. La situation ne s'est pas arrangée avec un déclassement progressif, marqué par la montée en puissance de Neal Maupay son concurrent. Ancien buteur de l'OM, Loïc Rémy est passé par là. Avant la rencontre de Coupe de France face au LOSC, le consultant lui a livré quelques conseils.

30M€ sur Elye Wahi. Le pari était osé, surtout que sa dernière saison à Lens était loin d’être sa meilleure. Et il ne s’est pas avéré payant. Avec trois buts, l’attaquant de l’OM est loin du niveau espéré et la comparaison avec Neal Maupay fait mal. La situation est délicate, à tel point que le club ne dirait pas non à un départ cet hiver, si ses prétentions sont respectées (une somme compris entre 25 et 30M€). Bournemouth et West Ham auraient pris des renseignements selon les informations dévoilées par L'Equipe.

Rémy raconte son échange avec Wahi

Contacté par La Provence, Loïc Rémy a évoqué les difficultés rencontrées par Wahi à l’OM. « Je l’ai croisé aux 50 ans de Montpellier. Je ne le connais pas personnellement, mais on avait échangé brièvement. Le seul conseil que je lui avais donné, c’était de se réfugier dans le travail. Il a signé en son âme et conscience, et sait que l’OM est un club particulier dans plein de domaines. Sans confiance, c’est compliqué pour un attaquant, le public est contre toi » a lâché le consultant.

« Il faut faire profil bas »

Pour Rémy il n’y a pas de secret : son salut passera pas l’entraînement. « Il faut se remettre au travail, donc faire profil bas. Je lui disais que j’avais connu des périodes compliquées dans ma carrière, il faut faire abstraction de ce qui se dit autour car ça peut polluer l’esprit. Çà reviendra naturellement » a-t-il lâché.