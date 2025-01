OM : De Zerbi annonce un coup dur !

Amadou Diawara

Lors du duel entre l'OM et le Stade Rennais de ce samedi, Elye Wahi n'a pas été convoqué par Roberto De Zerbi. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé que son numéro 9 était blessé et qu'il n'était toujours pas remis.

Ce samedi, l'OM s'est imposé sur la pelouse du Stade Rennais (2-1) : le Roazhon Park. Pour ce choc, Roberto De Zerbi s'est passé des services d'Elye Wahi. En effet, le buteur de 22 ans n'a pas été convoqué pour cette rencontre, et ce, à cause d'une blessure.

Rennes - OM : Wahi était blessé

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles d'Elye Wahi. Le coach de l'OM a affirmé que son numéro 9 était blessé lors du duel face au Stade Rennais, et qu'il n'était pas encore rétabli.

«Il est encore blessé»

« Wahi était blessé avant la conférence de presse contre Rennes et aussi après. Je ne l'avais pas dit car on ne m'a pas posé la question. Il est encore blessé. On aurait aimé l'avoir avec nous au vu de la semaine, ça aurait été utile d'avoir des joueurs frais », a confié Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.