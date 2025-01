Vente OM : Une nouvelle star arrive avec l’Arabie Saoudite ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato hivernal alimente les discussions en ce début de mois de janvier, de grands noms sont annoncés du côté de l'OM. Après Paul Pogba, c'est au tour de Marcus Rashford (Manchester United) d'être cité à Marseille. Journaliste controversé en raison de ses informations sur la vente du club, Thibaud Vézirian a donné son ressenti sur ce dossier.

L’OM est un club bien singulier en France. La ferveur qui existe dans cette ville le rend toujours aussi attractif, malgré une saison sans compétition européenne. C’est en axant ses arguments sur l’ambiance et la dévotion des supporters que la formation est parvenue à attirer Roberto de Zerbi ou encore Adrien Rabiot cet été. Et c’est en s’appuyant sur ces mêmes leviers que l’OM pourrait convaincre Paul Pogba. Pour Thibaud Vézirian, c’est surtout grâce à l’apport de l’Arabie Saoudite que l’équipe est entrée dans une nouvelle dimension. « On est passé de Morgan Sanson, Olivier Ntcham sous McCourt, et en claquant des doigts, les rumeurs désormais, c'est Rabiot, qui a signé, et Paul Pogba. Ce qui est bien, c'est donc que l’OM a normalisé l’exceptionnel » avait déclaré en novembre dernier le journaliste, qui continue à croire à une vente imminente de l’OM.

« Sans officialisation, ça n’a aucun sens »

Ces derniers jours, un autre grand nom a été évoqué à l’OM, celui de Marcus Rashford, en partance de Manchester United. « Si tu rajoutes Rabiot, Pogba, Rashford, tu es dans un délire où le même club avec le même propriétaire, McCourt, en 2020-2021 qui ne pouvait plus mettre un centime. Et là aujourd’hui avec que des internationaux avec des salaires énormes. Rashford, dans un OM qui officialise une cession, c’est une logique. Sans ça, ça deviendrait grotesque. Rashford, sans officialisation, ça n’a aucun sens » a réagi Vézirian sur Twitch.

L'OM n'est pas dans les meilleures dispositions

Toutefois, il précise que l’OM va devoir alléger sa masse salariale avant de penser à ce genre de dossier. « Compte tenu de la situation financière de l’OM, des annonces de la direction sportive et de la présidence en décembre dernier, ce n’est pas réaliste. L’OM devait réduire de 30 % sa masse salariale depuis maintenant à partir de mai 2024. Maintenant, sportivement, ça a du sens » a-t-il lâché.

