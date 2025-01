Mercato - OM : Le feuilleton de l’hiver est connu ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps de jeu à l'OM, Bamo Meïté figure sur la liste des transferts cet hiver. Le défenseur central a des touches en Premier League, mais aussi en Ligue 1, où Montpellier suit sa situation de près. Mais dans ce dossier, il ne faut pas s'attendre à un dénouement imminent.

L’OM n’a pas attendu bien longtemps pour officialiser la venue de sa première recrue hivernale. Libre après avoir résilié son contrat avec Al-Ittihad, Luiz Felipe s’est engagé avec la formation de Roberto de Zerbi. Mais ce mouvement ne devrait pas être le seul durant ce mois de janvier. L’OM devrait profiter de cette fenêtre pour dégraisser son effectif.

Montpellier se positionne dans ce dossier

Fantomatique durant cette première partie de saison, Bamo Meïté ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Peu utilisé par son entraîneur, le défenseur s’est fait une raison et attend patiemment une ouverture, qui pourrait venir de Montpellier. Laurent Nicollin n’a pas caché son intérêt pour le joueur de l’OM après la blessure de Nikola Maksimovic : « Si on doit prendre quelqu’un, on engagera plutôt un stoppeur, qui peut jouer arrière droit. Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil, mais l’OM veut le vendre ».

« Ça va durer »

Lors d’un live organisé par La Minute OM, Sébastien Denis a aussi évoqué des touches en Premier League, mais rien de sérieux n’a été observé pour l’instant. « Ça va durer un petit moment » a lâché le journaliste de Foot Mercato.