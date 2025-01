Mercato : Un club de Ligue 1 interpelle l’OM pour un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir officialisé mardi l’arrivée de Luiz Felipe, l’OM veut dégraisser son effectif, surtout dans le secteur défensif. En ce sens, Bamo Meïté pourrait quitter le club d’ici à la fermeture du mercato hivernal. Annoncé dans le viseur de Montpellier, Laurent Nicollin, président du MHSC, n’a pas caché son intérêt pour le joueur âgé de 23 ans.

Lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier a en plus perdu un de ses renforts arrivés en cours de saison. Recruté fin octobre, Nikola Maksimovic (33 ans) sera éloigné jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure à l’ischio-jambier de la cuisse droite et le MHSC pourrait alors trouver son remplaçant du côté de l’OM.

« Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil »

« Avec la blessure de Maksimovic, on peut réfléchir à prendre quelqu’un derrière, alors que Becir Omeragic peut aussi jouer au milieu. Si on doit prendre quelqu’un, on engagera plutôt un stoppeur, qui peut jouer arrière droit. Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil, mais l’OM veut le vendre. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de mercato », a confié Laurent Nicollin auprès du Midi-Libre.

L’OM veut un transfert sec ou un prêt avec option d’achat

Alors que Roberto De Zerbi ne l’a fait jouer que 24 petites minutes cette saison, Bamo Meïté fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se séparer au cours du mois de janvier. Comme indiqué par le journaliste Saber Desfarges, en plus du MHSC, les Glasgow Rangers sont également intéressés, mais Marseille veut au minimum un prêt avec option d’achat pour laisser partir le défenseur âgé de 23 ans.