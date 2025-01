Mercato : L’OM recale tout le monde pour ce transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Luiz Felipe, qui va arriver libre en provenance d’Al-Ittihad, d’autres joueurs pourraient s’engager avec l’OM cet hiver, mais le club doit avant tout dégraisser son effectif. En ce sens, Bamo Meïté fait partie des joueurs ayant un bon de sortie. Le défenseur âgé de 23 ans intéresse Montpellier et les Glasgow Rangers, mais ces derniers ne remplissent pas les conditions fixées par Marseille.

Bien que Luiz Felipe (27 ans) soit attendu ce lundi à Marseille, l’OM aimerait continuer à se renforcer en recrutant un autre défenseur central, ainsi qu’un latéral droit, comme indiqué par le journaliste de TF1 Saber Desfarges. Mais avant cela, le club doit faire de la place dans son effectif et a ouvert la porte à un départ de trois joueurs.

Luiz Felipe à l'OM ? Un renfort défensif qui pourrait transformer la saison de De Zerbi dès la semaine prochaine ! 🚀

Meïté dans le viseur de Montpellier et des Rangers

En effet, Chancel Mbemba (30 ans) et Lilian Brassier (25 ans) ont un bon de sortie cet hiver, tout comme Bamo Meïté. Ce dernier n’a joué que 24 petites minutes cette saison et l’OM est prêt à s’en séparer cet hiver. En ce sens, on connaissait l'intérêt de Montpellier pour le défenseur âgé de 23 ans, mais selon Saber Desfarges, les Glasgow Rangers sont également intéressés.

L’OM ne veut pas d’un prêt sec

Cependant, les offres reçues pour Bamo Meïté jusqu’à maintenant ne répondent pas aux attentes de l’OM. Le MHSC comme les Glasgow Rangers ont pour le moment proposé un prêt sec afin de s’attacher les services de l'Ivoirien, alors que Marseille préfère un transfert définitif ou un prêt avec option d’achat obligatoire.