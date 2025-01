Mercato : Les offres se multiplient, l'OM les refuse toutes !

Thomas Bourseau

Alors que Luiz Felipe semble être très proche de l'OM où il devrait débarquer en tant qu'agent libre en début de semaine prochaine, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont pour but de mettre la main sur un acheteur pour Bamo Meïté. En effet, ayant déjà reçu des propositions de prêt sec pour le défenseur ivoirien, l'OM ne voudrait rien savoir et réclamerait systématiquement une option d'achat.

Les illusions sportives de Bamo Meïté pourraient bien avoir disparu à la fin de l'été. A trois reprises, le défenseur ivoirien de 23 ans est entré en jeu en août et à la mi-septembre à Nice (2-0). Néanmoins, Meïté n'a plus été utilisé par Roberto De Zerbi depuis. Et ce, malgré les problèmes défensifs occasionnellement rencontrés par l'entraîneur italien et notamment avec Lilian Brassier.

L'OM fait le grand saut avec Luiz Felipe ! Ce défenseur italien pourrait bien changer la donne. 🔥 https://t.co/1ZS244d0wr — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

L'OM intransigeant sur les modalités de départ de Bamo Meïté !

D'après L'Equipe, Bamo Meïté serait plus que jamais invité à aller voir ailleurs. Comme spécifié ci-dessus, l'ancien joueur du FC Lorient n'est absolument pas parvenu à bousculer la hiérarchie défensive en se faisant une quelconque place dans la rotation de Roberto De Zerbi. Toutefois, son départ n'a toujours pas été entériné en raison d'une condition ferme que l'OM aurait fixé au niveau des modalités d'après L'Equipe. Ce qui pourrait avoir un impact conséquent sur la suite du mercato de Bamo Meïté.

L'OM exigerait une option d'achat, Montpellier n'a offert que des prêts secs pour Meïté !

Si l'on se fie aux informations communiquées par le quotidien sportif ce dimanche, Bamo Meïté (23 ans) n'aurait pas encore plié bagage pour une simple et bonne raison : l'Olympique de Marseille aurait à cœur de témoigner de son départ par le biais d'un prêt avec option d'achat. Or, jusqu'ici, le comité directeur de l'OM n'a pas reçu d'autres propositions que des prêts secs pour Meïté. Ce fut notamment le cas de Montpellier entraîné par Jean-Louis Gasset, ex-coach de Bamo Meïté à l'OM.