Mercato : Le retour que l'OM n'a pas vu venir !

Entre Gérone et Pau Lopez, le courant n'est presque jamais passé. Si l'on met de côté son match en Coupe du roi début décembre, le gardien prêté par l'OM n'a jamais pu réellement concurrencer Paulo Gazzaniga. Son prêt a été cassé ces dernières heures, mais son retour à l'Olympique de Marseille ne devrait être que temporaire. Explications.

Pau Lopez n'aura pas fait long feu en Catalogne. Chassé par les dirigeants marseillais à la dernière intersaison, le portier espagnol troquait par le biais d'un prêt d'une saison la tunique de l'OM pour celle de Gérone, invité surprise de cette édition de Ligue des champions. Néanmoins, hormis le 32ème de finale de Coupe du roi perdu par Lopez et ses coéquipiers contre l'UD Logrones, le gardien toujours contractuellement lié à l'Olympique de Marseille n'a pas eu plus de temps que de jeu que cela.

Gérone met un terme au prêt de Pau Lopez !

Et ce lundi, le prêt convenu entre l'OM et Gérone pour Pau Lopez a tout bonnement été rompu comme la Cadena SER l'a affirmé. Une information confirmée par Relevo, le journaliste Fabrizio Romano ou encore Foot Mercato. L'OM n'a rien vu venir et espérait ne pas avoir à penser à s'occuper du dossier Lopez d'ici la fin de l'exercice. Son retour à l'Olympique de Marseille pourrait n'être que passager.

Pau Lopez de retour à l'OM avant de filer à Lens ?

C'est du moins ce qu'il faut retenir des sources contactées par les journalistes Matteo Moretto et Fabrizio Romano. En effet, le RC Lens sauterait sur l'occasion qui se présente au comité directeur lensois avec le retour prématuré de Pau Lopez à l'OM. Moretto évoque même un prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Le décor est planté, reste à savoir si Pau Lopez rebondira du côté de Bollaert-Delelis après avoir passé une première partie de saison noire à Gérone sportivement parlant.