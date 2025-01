Kylian Mbappé boucle un transfert qui agace à cause de ses «conneries»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvel actionnaire majoritaire du SM Caen, Kylian Mbappé a pris son téléphone cet été pour convaincre Yann M’Vila de débarquer en Normandie. Un coup de fil qui a fait la différence puisque l'international français a répondu oui au challenge proposé par le joueur du Real Madrid. M’Vila, c’est un grand nom qui a posé ses valises à Caen où tous n’étaient pas emballés par son arrivée.

International français avec 22 sélections au compteur, Yann M’Vila évolue aujourd’hui en Ligue 2. En effet, lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain de 34 ans a cédé aux sirènes de Kylian Mbappé, débarquant ainsi au Stade Malherbe de Caen. « Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer le défi de découvrir la Ligue 2 à 34 ans ? Comme je l'ai déjà dit, le coup de fil de Kylian Mbappé. Il m'a exposé son projet et ce qu'il attendait de moi. C'était un challenge excitant et qui m'a plu directement. Ce n'était pas une de mes idées de base de venir en Ligue 2 ? Non, pour être franc, vraiment pas. J'avais pas mal d'options ailleurs et de jouer en Ligue 2 ça m'intéressait pas vraiment mais quand on m'a exposé le projet et surtout ce qu'on attendait de moi, il y a avait une réelle confiance en moi », a d’ailleurs fait savoir M’Vila pour les médias de la Ligue 2.

« Certains s’arrêtent sur le M’Vila de 2010 et qu’il a fait des bêtises »

Grâce à Kylian Mbappé, le SM Caen s’est offert un renfort de poids avec Yann M’Vila. Mais comme il l’a expliqué dans la suite de son interview, l’international français ne faisait pas forcément l’unanimité en Normandie. La raison ? Son passé et les erreurs qu’il avait pu faire. « Ma venue en Ligue 2 a été vue d’un oeil positif ? Pas pour tout le monde. J’ai vu des retours où les gens n’étaient pas forcément pour. Il y en a énormément qui étaient contents, mais certains s’arrêtent sur le M’Vila de 2010 et qu’il a fait des bêtises. La France c’est un peu comme ça », a expliqué M’Vila.

« Certains parlent sans connaitre la personne, c’est plus frustrant »

Le joueur de Kylian Mbappé a ensuite confié : « Il y en a énormément qui se sont arrêtés sur mes conneries d’il y a 10 ans. J’ai évolué. Tu peux juger une personne, mais il faut d’abord la connaitre. Certains parlent sans connaitre la personne, c’est plus frustrant. Ça me touche ces critiques ? Non, je n’ai plus le temps pour ça. Ça ne me donne pas à manger ».