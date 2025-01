«Quand Mbappé m’appelle…», un international français se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, Yann M’Vila est devenu un joueur du Stade Malherbe de Caen. Alors que l'international français n’avait pas forcément prévu de débarquer en Ligue 2, Kylian Mbappé, actionnaire majoritaire du club normand, a su trouver les mots justes pour le convaincre. Tout s’est joué lors d'un appel de Mbappé à propos duquel M’Vilan en a rajouté une couche.

L’été 2024 aura été chargé pour Kylian Mbappé. L’international français a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, mais en plus, à 26 ans, il s’est offert une nouvelle casquette, celle de dirigeant. En effet, Mbappé est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen et il n’a pas tardé à entrer en action pour le mercato. Ainsi, le Madrilène a pris son téléphone pour convaincre Yann M’Vila de rejoindre la Normandie. Et ça a fonctionné.

« Quand Kylian Mbappé m’appelle pour venir, il sait mon niveau »

Yann M’Vila a déjà évoqué à plusieurs reprises cet appel de Kylian Mbappé. Pour les médias de la Ligue 2, le joueur de Caen en a rajouté une couche, confiant notamment : « Quand Kylian Mbappé m’appelle pour venir, il sait mon niveau. Il sait que le football ça ne se perd pas. Le physique ça se perd, mais tu regagnes en 2 mois. C’est ce qu’on a pu faire avec Nicolas Seube. Les gens étaient un peu sceptiques, Yann, 34 ans, mais quand ils m’ont vu toucher la balle, le foot c’est là, ça ne se perd pas, c’est comme le vélo. Physiquement, oui, j’ai galéré un peu ».

« Il m'a exposé son projet et ce qu'il attendait de moi »

Dans cette même interview, Yann M’Vila avait déjà expliqué à propos de l’appel de Kylian Mbappé qui l’a convaincu de signer au SM Caen : « Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer le défi de découvrir la Ligue 2 à 34 ans ? Comme je l'ai déjà dit, le coup de fil de Kylian Mbappé. Il m'a exposé son projet et ce qu'il attendait de moi. C'était un challenge excitant et qui m'a plu directement. Ce n'était pas une de mes idées de base de venir en Ligue 2 ? Non, pour être franc, vraiment pas. J'avais pas mal d'options ailleurs et de jouer en Ligue 2 ça m'intéressait pas vraiment mais quand on m'a exposé le projet et surtout ce qu'on attendait de moi, il y a avait une réelle confiance en moi ».