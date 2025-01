Real Madrid : Kylian Mbappé s'est fait voler !

Thomas Bourseau

Depuis le début du mois de décembre, Kylian Mbappé n'a cessé de se montrer décisif en empilant les buts marqués avec le Real Madrid. Contre le Valence CF, le champion du monde tricolore était une nouvelle fois parvenu à se distinguer avant que le VAR n'annule son but, à tort. Explications.

Kylian Mbappé pensait être parvenu à atteindre la barre des cinq buts à la suite en autant de rencontres. En effet, lors du déplacement du Real Madrid à Valence vendredi soir, le capitaine de l'équipe de France avait trouvé le chemin des filets, idéalement servi par Jude Bellingham. Cependant, après intervention de la VAR, le but de Mbappé a été refusé pour une position de hors-jeu.

Mbappé pensait avoir ouvert le score face à Valence

De ce fait, la belle série de Kylian Mbappé entamée le 7 décembre contre Gérone, avant de réitérer l'expérience face à l'Atalanta puis contre Pachuca et le FC Séville s'est donc arrêtée à la reprise du championnat après la trêve hivernale contre le Valence CF. Le Real Madrid a tout de même remporté la rencontre grâce à des réalisations de Luka Modric et de Jude Bellingham, mais le but de Mbappé aurait été injustement invalidé.

Le but de Mbappé n'a pas été validé, une injustice ?

C'est en effet ce que révèle Real Madrid TV qui s'est plaint du processus de vérification du but qui avait pris quatre minutes. L'angle choisi par le VAR pour justifier la non validation de la réalisation de Kylian Mbappé était le mauvais puisque d'autres images ont prouvé le contraire : Mbappé n'était pas hors-jeu et son but aurait finalement dû être accordé.