Mbappé se fait calmer en France !

Élu joueur du mois de décembre du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé semble avoir retrouvé une certaine confiance sur le terrain. De bon augure pour la star de 26 ans, même si de son côté, le journaliste Bertrand Latour juge le rendement de l’attaquant français encore trop insuffisant.

S’il a fêté ses 26 ans le 20 décembre dernier, Kylian Mbappé a connu des premiers mois compliqués au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France, qui retrouve des sensations, a été élu joueur du mois de décembre au sein du club madrilène.

« L’équipe et moi sommes dans un bon moment »

« L’équipe et moi sommes dans un bon moment. Nous avons très bien commencé l'année, avec un match difficile que nous avons gagné à la fin, et maintenant nous nous lançons dans différentes compétitions », a réagi Mbappé suite à l’obtention de cette distinction. Mais pour le journaliste Bertrand Latour, l’amélioration du numéro 9 est encore bien trop insuffisante.

« Oui quand on passe de 8/20 à 10/20, ça va peut-être mieux »

« Mbappé ça va mieux ? Oula, oula, oula… Oui quand on passe de 8/20 à 10/20, ça va peut-être mieux enfin on a vu le meilleur de Mbappé, c’est un penalty provoqué et un but refusé. Pour le reste sinon il n’est pas passé une seule fois en un contre un. Moi je veux bien qu’on dise qu’il va mieux, depuis septembre vous me dites qu’il va mieux, moi je veux bien mais quand est-ce qu’il va être vraiment vraiment bon ? », a lâché ce dernier lors du Canal Football Club ce dimanche.