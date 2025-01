Real Madrid : Kylian Mbappé veut se battre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé retrouve son éclat au Real Madrid. Après un début difficile, l'attaquant français de 26 ans a conclu 2024 en beauté, élu meilleur joueur du club en décembre par les supporters. Avec cinq buts inscrits sur le dernier mois, Mbappé vise encore plus haut, prêt à relever de nouveaux défis.

« Nous nous lançons dans différentes compétitions »,

« L’équipe et moi sommes dans un bon moment. Nous avons très bien commencé l'année, avec un match difficile que nous avons gagné à la fin, et maintenant nous nous lançons dans différentes compétitions », a confié Kylian Mbappé, rapporté par Real-France.

« Nous allons nous battre »

« Nous espérons gagner et bien jouer. Il y a beaucoup de matchs mais comme on dit ici, il faut tout gagner et nous allons nous battre, a ajouté Kylian Mbappé. Merci aux fans d’avoir voté pour moi, c’est important. le mois de décembre a été excellent pour moi et pour l'équipe, car nous avons remporté un titre, beaucoup de matchs en Liga et un match important en Ligue des champions. Maintenant, nous devons affronter la Copa del Rey, puis la Supercoupe d’Espagne ».