Transferts - Real Madrid : Les regrets d’un joueur de Mbappé

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Yann M’Vila était annoncé comme l’un des plus grands espoirs du football français quand il jouait à Rennes. Le milieu de terrain impressionnait tout le monde alors qu’il était encore très jeune. Forcément, de grands clubs européens étaient intéressés. Et tandis que le Real Madrid pensait à M’Vila, ce dernier a préféré continuer à Rennes. De quoi lui donner quelques regrets.

Evoluant désormais à Caen, Yann M’Vila a pas mal baroudé durant sa carrière depuis son explosion à Rennes. En effet, après le club breton, l’international français a par la suite joué en Russie, en Italie, en Angleterre, mais aussi en Grèce. En 2013, M’Vila avait alors quitté Rennes pour rejoindre le Rubin Kazan, mais voilà qu'il aurait pu connaitre une trajectoire différente. Exceptionnel à ses débuts sous les couleurs de son club formateur, le désormais joueur de Caen, où il a été recruté par Kylian Mbappé, était alors annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens à l’instar de Chelsea, Arsenal, Manchester City ou même le Real Madrid.

« Des choses que j’aurais pu faire différemment »

Plusieurs années donc avant Kylian Mbappé, qui est aujourd’hui son patron, Yann M’Vila aurait donc pu rejoindre le Real Madrid. Toutefois, un transfert vers un grand club européen n’avait à l’époque pas vu le jour, ce qui lui donne quelques regrets aujourd’hui. En effet, pour les médias de la Ligue 2, M’Vila a expliqué : « Est-ce que je regrette certains de mes choix après mon envolée à Rennes ? Oui bien sûr. On a toujours des regrets dans tout. (…) Ce sont des choses que j’aurais pu faire différemment quand il y a eu les Chelsea, Arsenal, le Real Madrid… C’était entre 19 et 22 ans. Ça aurait peut-être été de signer dans un de ses clubs-là et de faire un prêt pour mon année de confirmation à Rennes ».

« A la base, je voulais juste jouer au foot »

« Pourquoi je n’ai pas voulu y aller ? Je ne sais pas. A la base, je voulais juste jouer au foot. Je n’étais pas conscient de ça. Déjà Rennes n’était pas vendeur, mais j’aurais pu faire le deal de signer dans un club et être prêté à Rennes », a poursuivi Yann M’Vila.