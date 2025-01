Real Madrid : Vinicius Jr en pleine dépression, une star intervient !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Fin octobre, Vinicius Jr avait été très déçu d’avoir terminé deuxième du Ballon d’Or derrière Rodri (Manchester City). S’il a pu se consoler avec le trophée The Best, l’ailier du Real Madrid a vu l’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool) voler à sa rescousse. Ayant voté pour le Brésilien, le « Pharaon » a dit tout le bien qu’il pensait de ce dernier.

Le Real Madrid, habituellement habitué à voir l’un de ses joueurs remporter le Ballon d’Or, a subi une grosse déconvenue fin octobre dernier. Et pour cause, malgré son statut de favori, Vinicius Jr a été devancé par l’Espagnol Rodri (Manchester City). Une attribution qui n’a clairement pas plu aux Merengue, qui ont décidé de boycotter la cérémonie. De son côté, le numéro 7 brésilien, visiblement très déçu, écrivait : « J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas préparés », sur les réseaux sociaux.

Vinicius Jr ne se remet pas du Ballon d’Or ?

Si ce vendredi, l’Equipe révélait que Vinicius Jr semblait ne pas avoir réellement digéré cette seconde place, la star du Real Madrid a pu se consoler avec le trophée The Best. Concurrent du Ballon d’Or depuis plusieurs années, cette distinction permettant à plus d’acteurs du jeu de voter a donc été attribuée au Brésilien le 17 décembre dernier. Victorieux, Vinicius Jr a pu compter sur les soutiens de nombreux joueurs, comme cela a pu être le cas de Mohamed Salah.

Salah adoube le Brésilien

Auteur d’un début de saison exceptionnel avec Liverpool, l’Égyptien a voté pour Vinicius Jr au trophée The Best. « Pourquoi avoir voté pour Vini Jr comme meilleur joueur du monde ? C’est un très bon joueur, voilà pourquoi. Il s’améliore chaque année et j’espère qu’il pourra continuer. J’ai voté pour lui parce qu’il le mérite », a d’ailleurs confié le « Pharaon » à TNT Sports Mexico ce vendredi. Un soutien de taille donc, alors que Salah est quant à lui bien parti pour remporter le Ballon d’Or 2025...