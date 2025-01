Vinicius Jr : Mbappé va venger le Real Madrid ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Fin octobre, le Real Madrid a pesté contre la cérémonie du Ballon d’Or après que ce dernier ait été décerné à Rodri (Manchester City). Si Vinicius Jr a donc vu le précieux sésame lui être passé sous le nez, Kylian Mbappé, qui en a fait son objectif pour 2025, pourrait venger son coéquipier en rapportant un nouveau Ballon d’Or au Santiago Bernabeu.

3ème en 2023, Kylian Mbappé n’a pas intégré le podium du Ballon d’Or en 2024, ce dernier ayant vu Rodri, Vinicius Jr, et Jude Bellingham le compléter. D’ailleurs, le Real Madrid a très mal pris la victoire finale du milieu défensif de Manchester City, alors que l’ailier brésilien était considéré comme le grand favori. Ayant boycotté la cérémonie, le club madrilène avait publiquement chargé la récompense...

Kylian Mbappé : Objectif Ballon d’Or

Mais Kylian Mbappé lui, ne souhaite pas boycotter le Ballon d’Or, bien au contraire. D’après l’Equipe, l’attaquant de 26 ans a fait de la précieuse récompense annuelle, l’un de ses objectifs de l’année 2025. Mbappé pourrait il venger le Real Madrid en remportant un an après la non-victoire de son coéquipier Vinicius Jr, le Ballon d’Or. En interne, l’ancienne gloire du PSG sait que la course pour cette récompense commence en réalité dès maintenant, et ce jusqu’en juin prochain. Surtout, le numéro 9 a conscience qu’au Real Madrid, tout est mis en place afin qu’il aille un jour être sacré par France Football…

Mbappé voit la concurrence se réduire

Comme le précise le quotidien sportif, Mbappé sait qu’il s’agit d’une belle opportunité pour cette année, alors que ses principaux concurrents des années précédentes comme Erling Haaland et Kevin De Bruyne (Manchester City) ou encore Jude Bellingham (Real Madrid) et Harry Kane (Bayern Munich) ne sont pas au meilleur de leur forme. Si pour l’instant, Vinicius Jr (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelone), et surtout Mohamed Salah (Liverpool) demeurent les principaux favoris pour l’édition 2025 du Ballon d’Or, Kylian Mbappé est bel et bien décidé à ne plus le laisser s’échapper...