Mercato : «Je ne veux plus signer», le PSG victime d’une grande trahison

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG voulait prolonger son contrat, Nuno Mendes aurait désormais des envies d’ailleurs. Pourtant, sa prolongation aurait été quasiment bouclée, selon le journaliste Loïc Tanzi. La volte-face de l’international portugais pourrait être liée à l’arrivée de son compatriote Ruben Amorim à Manchester United, avec qui il partage le même agent.

C’est un dossier qui risque d’animer les prochaines semaines de mercato du PSG. Recruté à l’été 2021 en provenance du Sporting Portugal, Nuno Mendes est sous contrat jusqu’en 2026, et la volonté du club de la capitale est de le prolonger. Mais comme indiqué par RMC Sport, le contact serait désormais rompu entre les deux parties et le latéral gauche âgé de 22 ans souhaiterait désormais quitter Paris.

« Il s’était mis d’accord avec le PSG »

« Il s’était mis d’accord avec le PSG. Il y avait un accord. Il ne manquait plus que la signature. Il y avait même une date de signature qui avait été proactée entre les deux parties. Et puis je ne sais pas ce qu’il s’est passé, c’est là où c’est flou », a déclaré le journaliste Loïc Tanzi dans le podcast de France Bleu, 100% PSG la tribune. Des envies d’ailleurs qui pourraient être liées à l’arrivée de Ruben Amorim à Manchester United, son ancien entraîneur au Sporting Portugal et avec qui Nuno Mendes partage le même agent.

« Derrière Manchester est arrivé et il a dit non au PSG »

« Est-ce que ses agents ont estimé que le nouveau contrat n’était pas suffisamment élevé au niveau du salaire ? Est-ce que l’arrivée de Manchester United avec Amorim a tout changé parce que c’est le même agent ? Il y a un truc qui s’est passé entre le début du mois d’octobre et l’arrivée d’Amorim. Derrière Manchester est arrivé et il a dit non au PSG, ça ne me convient plus, je ne veux plus signer », a ajouté Loïc Tanzi.