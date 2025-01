Départ de Deschamps : L'énorme hommage de... Brigitte Macron !

Axel Cornic

A un an et demi de la fin de son contrat, Didier Deschamps a lâché une petite bombe en annonçant que son aventure de sélectionneur de l’équipe de France allait s’arrêter en 2026. De quoi susciter de nombreuses réactions et notamment dans l’entourage du président de la République, Emmanuel Macron.

C’est la grande nouvelle du moment. Arrivé en 2012 et vainqueur notamment d’une Coupe du monde en 2018, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur. Le contrat le liant à l’équipe de France se termine en juin 2026 et il sur TF1 il a révélé qu’il ne prolongerait pas, ce qui laisse la porte ouverte à un tout nouveau cycle après quatorze années de règne.

« Je veux rappeler l’homme qu’il est »

Il n’en fallait pas plus pour que les débats s’enflamment, surtout autour de celui qui pourrait devenir le successeur de Deschamps à la tête de l’équipe de France, avec notamment le retour de la piste Zinédine Zidane. Mais Brigitte Macron, qui l’accompagne dans l’opération Pièces Jaunes, préfère tout d’abord lui rendre hommage. « Je veux rappeler l’homme qu’il est. Ça fait six ans qu’il est avec moi sur les Pièces Jaunes, c’est un parrain incroyable. Il est sur le terrain pendant un mois, il m’accompagne à l’hôpital, dans les maisons des adolescents » a expliqué la Première dame, d’après RMC Sport.

« Je pense qu’il est irremplaçable »

« L’homme produit un effet incroyable. Où qu’il arrive, il est très important. Donc je pense qu’il est irremplaçable. Pour les Pièces Jaunes, il est irremplaçable » a poursuivi Brigitte Macron, qui était présente aux côtés de Didier Deschamps lors de cette interview à TF1 qui a enflammé l’actualité. « C’est le seul homme qui a été sélectionneur, qui a été entraîneur, qui a été joueur. Il a tout fait. C’est surtout un honnête homme ».