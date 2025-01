Deschamps dit stop et prépare une folie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps a annoncé que la Coupe du monde 2026 marquera la fin de son parcours à la tête de l'équipe de France, 14 ans après son arrivée. Le sélectionneur tricolore peut partir sur un dernier exploit historique en Amérique du Nord, et réaliser ce qu’aucun homme n’a fait après-guerre.

La Coupe du monde 2026 sera le dernier défi de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Dans un entretien diffusé ce mercredi dans le 13h de TF1, le natif de Bayonne annonce qu’il ne prolongera pas son bail, estimant avant « fait son temps » à la tête des Bleus. « On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi », s’est notamment justifié Deschamps.

Deschamps peut réaliser un exploit monumental

Avant de mettre fin à ce chapitre important de sa vie, entamé en 2012, Didier Deschamps conserve de gros objectifs, à commencer évidemment par la Coupe du monde. S’il venait à décrocher le Graal pour la deuxième fois de sa carrière sur un banc de touche, l’homme de 56 ans deviendra alors le seul sélectionneur à avoir réalisé un tel exploit après-guerre.

« J’ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France »

Pour remplacer Didier Deschamps, un nom revient déjà avec insistance, celui de Zinedine Zidane, qui n’a jamais caché son envie de prendre les rênes de l’équipe de France. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », confiait-il en 2022, dans un entretien accordé à L’Équipe.