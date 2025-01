Mercato : Il vend la mèche pour les prochains transferts de l'OM ?

Axel Cornic

Le mercato de janvier a commencé du bon pied pour l’Olympique de Marseille, avec la signature de Luiz Felipe. Mais à quoi peut-on s’attendre pour la suite, alors qu’à l’étranger et notamment en Italie on annonce des nombreuses pistes pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia ?

Dès les premiers jours du mercato, l’OM a décidé d’envoyer un signal fort avec la signature de Luiz Felipe, libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Ittihad. Mais voilà qu’on annonce déjà d’autres arrivées, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou même en attaque.

« C’est le mercato d’hiver et on sait que c’est un mercato d’appoint »

Pour Jérôme Rothen, l’OM a déjà fait beaucoup en ce mois de janvier, avec l’arrivée du défenseur italo-brésilien. « C’est le mercato d’hiver et on sait que c’est un mercato d’appoint. Tu peux faire une opération avec un joueur libre comme avec Luiz Felipe » a expliqué l’ancien du PSG, au micro de RMC Sport.

« Ils n’ont pas les finances et donc je serais eux, je serais calme au mercato d'hiver »

« Vu le niveau du championnat de France cette saison, l'OM a montré qu'avec cet effectif-là ils pouvaient terminer deuxièmes » a-t-il poursuivi, dans son émission Rothen s’enflamme. « Il faut le bonifier pour réduire l'écart avec le PSG et montrer de belles choses en C1. Mais ils n’ont pas les finances et donc je serais eux, je serais calme au mercato d'hiver ».