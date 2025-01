Mercato - FC Nantes : Prêt à remplacer Deschamps ? Kombouaré sort du silence

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mercredi, Antoine Kombouaré a été questionné sur la grande annonce de Didier Deschamps, qui quittera son poste après la Coupe du monde 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actuel coach du FC Nantes ne rêverait pas vraiment de prendre sa place comme sélectionneur de l’équipe de France !

C’est la grande information du moment. En poste depuis 2012 et Champion du monde en 2018, Didier Deschamps a décidé de dire stop. Il ne prolongera pas son contrat et quittera donc l’équipe de France dans un an et demi, laissant donc un énorme trou qu’il faudra très vite combler.

Qui va remplacer Deschamps ?

Les débats font rage ce mercredi au sujet de l’homme qui pourrait reprendre le flambeau, après quatorze années de Deschamps. Le nom qui revient le plus souvent est évidemment celui de Zinedine Zidane, déjà annoncé pour le poste en 2022 et toujours libre de tout contrat. Mais l’ancien du Real Madrid n’est pas seul, puisque la liste pourrait s’allonger dans les prochaines semaines et les prochains mois avec Thierry Henry ou encore Bruno Genesio et Christophe Galtier.

« Non, non, ça ne fait pas rêver »

Le nom d’Antoine Kombouaré ne devrait toutefois pas figurer dans cette liste ! Interrogé sur le départ de Didier Deschamps, le coach du FC Nantes a en effet avoué ne pas être vraiment attiré par le poste de sélectionneur de l’équipe de France. « Non, non, ça ne fait pas rêver. Ah non ! Du tout. Parce que déjà nous, sur nos postes ce n'est pas facile, mais quand tu es sélectionneur c'est un poste très compliqué » a-t-il confié, en conférence de presse. « Il faut juste le féliciter pour l'énorme travail et surtout le succès qu'il a eu avec l'équipe de France. C'est exceptionnel ».