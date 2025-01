Mercato - PSG : Surprise, le retour de ce crack est programmé

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Alejandro Garnacho pourrait quitter Manchester United d'ici la fin de ce mercato hivernal. Alors que le crack de 20 ans peine à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette de Ruben Amorim, le PSG serait ouvert à l'idée de le recruter. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec l'Atlético de Madrid, le tout premier club d'Alejandro Garnacho.

Depuis l'arrivée de Ruben Amorim à Manchester United, Alejandro Garnacho est en grande difficulté. En effet, le crack de 20 ans est très peu utilisé par son nouvel entraineur, qui a posé ses valises à Old Trafford le 11 novembre dernier.

Le PSG a coché le nom de Garnacho

Alarmé par la situation d'Alejandro Garnacho, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait une idée en tête. D'après les indiscrétions de The Times, le club de la capitale penserait à recruter l'international argentin lors de ce mercato hivernal. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier.

L'Atlético pense à rapatrier Garnacho

A en croire The Times, l'Atlético de Madrid songerait également à s'offrir les services d'Alejandro Garnacho. Mais heureusement pour le PSG, les Colchoneros hésiteraient à passer à l'offensive, et ce, parce qu'il n'ont pas vraiment besoin de renfort en attaque. De plus, la direction madrilène serait réticente à l'idée de payer une indemnité de transfert pour un joueur parti librement et gratuitement en octobre 2020. Pour rappel, Alejandro Garnacho a fait ses premières classes à l'Atlético de Madrid, avant de rejoindre les U18 de Manchester United.