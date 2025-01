Un vieux clash de l’OM va repartir de plus belle ?

Amadou Diawara

Lors de leur cohabitation à l'OM, des tensions seraient nées entre Brice Samba et Steve Mandanda. Alors que le premier vient de rejoindre le second au Stade Rennais, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur sa hiérarchie des gardiens. Et le coach argentin a affirmé qu'elle n'était pas encore définie. Brice Samba et Steve Mandanda sont donc plus que jamais en concurrence pour le poste de gardien numéro 1.

Alors que Jorge Sampaoli réclamait un nouveau gardien, le Stade Rennais a officialisé la signature de Brice Samba lors de ce mercato hivernal. Une arrivée qui met en péril la place de gardien numéro 1 de Steve Mandanda.

«On ne l'a pas encore défini»

Lors de sa dernière conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur sa hiérarchie des gardiens entre Steve Mandanda et Brice Samba. Et le coach du Stade Rennais a avoué qu'il n'avait pas encore fait son choix final. « On ne l'a pas encore défini. Il nous reste deux entraînements, on verra comment il se sent et quels choix nous avons face à nous », a confié Jorge Sampaoli, avant d'évoquer les difficultés récentes de Steve Mandanda.

«Steve a besoin de beaucoup de stabilité»

« La situation de Mandanda ? C'est un sujet très difficile, qui se discute à l'intérieur du groupe. Je l'ai déjà dit à propos de son match contre Nice, il était dans une situation très inconfortable. Il faut amener de la stabilité pour lui permettre d'être compétitif. Je le connais très bien, et pour moi en tant qu'entraîneur, je considère que Steve a besoin de beaucoup de stabilité », a déclaré Jorge Sampaoli, le coach du Stade Rennais. Alors que la relation entre Steve Mandanda et Brice Samba était tendue à l'OM, les murs bretons pourraient trembler prochainement avec l'arrivée du portier du RC Lens, et ce, parce qu'ils sont en concurrence en Bretagne.