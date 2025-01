Gros clash à l’OM, c’est reparti pour un tour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Rennais a officialisé mercredi le recrutement de Brice Samba, qui se retrouve donc de nouveau en concurrence avec Steve Mandanda comme ce fut le cas par le passé à l’OM. D’ailleurs, Daniel Riolo rappelle que la collaboration entre les deux hommes avaient abouti sur de grosses tensions à l’époque…

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Brice Samba (30 ans) a quitté le RC Lens pour s’engager avec le Stade Rennais. Un nouveau challenge pour le deuxième gardien de l’équipe de France, qui se retrouve en concurrence avec Steve Mandanda, qu’il avait déjà côtoyé à l’OM entre 2013 et 2016. Et ça ne s’était pas forcément passé entre les deux hommes…

Samba rancunier contre Mandanda ?

Mardi soir, dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué ce vieux clash entre les deux anciens gardiens de l’OM : « Les relations entre les deux ne sont pas bonnes en vrai. Samba garde 2-3 pensées de travers au sujet de Mandanda. Il se dit qu’il ne voit pas d'un mauvais oeil de le mettre dehors maintenant », a indiqué Riolo.

« Je suis soulagé »

Dans son premier entretien accordé au site officiel du Stade Rennais, Brice Samba a réagir à son transfert mercredi : « C’est une satisfaction parce que je désirais rejoindre le Stade Rennais F.C. Je suis soulagé d’être arrivé pour rencontrer mes nouveaux coéquipiers et commencer à m’entraîner (…) C’est aussi un grand plaisir de retrouver Seko (NDLR : Fofana), on s’est beaucoup appelé récemment. J’ai évidemment hâte de renouer notre lien, ça a fait notre force auparavant et pouvoir répéter ce qu’on a pu faire ce serait extraordinaire », a indiqué l’ancien gardien de l’OM et du RC Lens.