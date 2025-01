Cadeau inattendu, l'OM le régale grâce à sa signature

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent ce mercredi en conférence de presse en tant que nouveau joueur de l’OM, avec qui il s’est engagé jusqu’en 2026, Luiz Felipe s’est notamment exprimé sur la défense marseillaise et son capitaine, Leonardo Balerdi. L’international italien le considère comme un très grand défenseur et a hâte de jouer à ses côtés à Marseille.

Après s’être engagé jusqu’en juin 2026 avec l’OM, Luiz Felipe a vécu sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs ce mercredi. L’international italien (1 sélection) a notamment été interrogé sur la défense marseillaise et comment il a été accueilli au sein du vestiaire.

« Il y a un bon groupe, un groupe uni »

« Tout le monde m’a traité vraiment très bien, tout le monde m’a fait sentir vraiment comme chez moi. J’avais déjà affronté l’OM en match amical, c’était Tudor l’entraîneur et on avait déjà pu parler avec certains joueurs sur le terrain. La défense de Marseille joue très bien. Le classement parle pour eux, à sept points du PSG. Donc ça veut dire qu'il y a un bon groupe, un groupe uni. Tout le monde tire dans le bon sens. Dans le football on ne parle pas que de la phase défensive, c’est vraiment le travail de tout le monde, ça part de l’attaquant jusqu’au gardien. C’est un travail d’équipe où chacun a un rôle important », a déclaré Luiz Felipe.

« Pour moi, c'est un très grand défenseur »

Le joueur âgé de 27 ans s’est ensuite exprimé sur Leonardo Balerdi, avec qui il risque d’être associé au sein de la défense de l’OM : « Balerdi, je le connaissais déjà. On ne s'était jamais parlé, mais pour moi, c'est un très grand défenseur de l’équipe nationale argentine. Il progresse énormément en tant que leader dans l’équipe, maintenant il est même capitaine. Ce sera vraiment un plaisir de jouer à ses côtés et de pouvoir l’aider sur le terrain. »