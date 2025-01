«Tout est réuni» : Il annonce le gros coup Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinedine Zidane semble plus proche que jamais de réaliser son rêve : devenir le sélectionneur de l’équipe de France. Après l’annonce du départ de Didier Deschamps au terme de la Coupe du monde 2026, la voie est libre pour l'ancien meneur des Bleus, soutenu par l'opinion publique et d'anciens internationaux comme Alain Giresse.

Désireux de prendre la tête de l’équipe de France après le Mondial 2022, plus d’un an après son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane avait été refroidi par la prolongation de Didier Deschamps. Mais cette fois-ci, la voie sera libre pour l’ancien meneur de jeu des Bleus, Didier Deschamps ayant annoncé son départ après la Coupe du monde en 2026 en Amérique du Nord. Si Zidane se montre patient, le poste de sélectionneur devrait lui tendre les bras, une option qui semble faire l'unanimité dans l'opinion publique.

Une révélation choc : Hanouna dévoile des secrets sur l'avenir de Zidane. Restez connectés pour les détails ! ⚽ https://t.co/EzEd5usJqR — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

« C’est lui le successeur idéal »

Plusieurs anciens internationaux français militent également pour la nomination de Zidane sur le banc de touche, à l’instar d’Alain Giresse. « Dans l’absolu, c’est lui le successeur idéal, au vu de ce qu’il est, ce qu’il a réalisé, l’image qu’il a… On ne peut pas décider à sa place, mais Zinédine sélectionneur, tout est réuni ! », estime l'ancien joueur des Bleus auprès d’Europe 1.

« Il en a envie, c'est son rêve »

Ami de Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu n’a aucun doute sur la volonté de l'ancien entraîneur du Real Madrid : « Moi, je suis certain de son intérêt, confie le champion du monde 1998 dans les colonnes de L’Equipe. Ça me paraît être une évidence que la suite, c'est Zizou. Il s'est déjà exprimé sur le sujet. Évidemment que la porte est grande ouverte pour lui, il en a envie, c'est son rêve et il a fait ses preuves comme entraîneur. Tout le monde a envie de le voir sélectionneur. »