XV de France - Ntamack : La nouvelle victime de Galthié après Jalibert ?

Axel Cornic

Après avoir raté la Coupe du monde 2023 ainsi que le Tournoi des 6 Nations 2024, Romain Ntamack a rechuté juste avant la tournée de novembre. On ne l’a donc plus vu avec le XV de France depuis plus d’un an et demi et pendant ce temps-là, d’autres ont brillé au poste de demi d’ouverture.

Quels vont être les cadres de Fabien Galthié lors du prochain Tournoi des 6 Nations ? Si la place d’Antoine Dupont est assurée, avec également le talonneur Peato Mauvaka, les autres ne sont pas vraiment à l’abri ! La dernière tournée l’a montré, puisque le sélectionneur n’a pas hésité à faire tourner, se privant même parfois de ses plus fidèles soldats comme Grégory Alldritt ou encore Charles Ollivon.

Le futur du rugby français s'écrit déjà ! Qui pourrait prendre les rênes après Galthié ? 🏉

➡️ https://t.co/99480vjFNl pic.twitter.com/bK1xgVSdFw — le10sport (@le10sport) December 22, 2024

Romain Ntamack en danger

Ainsi, on a vu Matthieu Jalibert être déclassé au profit d’un Thomas Ramos qui est habituellement arrière, mais qui a réalisé d’excellentes prestations au poste d’ouvreur. C’est notamment le cas contre la Nouvelle-Zélande ou encore l’Argentine, avec le joueur du Stade Toulousain qui a toujours été titularisé aux côtés de son coéquipier en club, Antoine Dupont. Les deux Français ont d’ailleurs été cités par la plupart des médias spécialistes, dans le XV type de cette tournée du mois de novembre.

« Ramos lui a pris sa place »

Les prestations de Thomas Ramos ont tellement impressionné, qu’à quelques semaines du début du Tournoi des 6 Nations certains se demandent si ça ne sera pas lui le titulaire en 10... à la place d’un certain Romain Ntamack. « Ntamack a du mal à revenir et Ramos a pris de l’épaisseur à ce poste d’ouvreur » a estimé Vincent Moscato, sur RMC Sport. « Il a toutes les caractéristiques de Ntamack, qui de son côté ne joue pas ! Et quand tu ne joues pas, tu recule. Il lui a pris sa place ».