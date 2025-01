Rugby : Nouvelle destination inédite pour Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le Stade Toulousain ira défier les Sharks samedi en Champions Cup, Antoine Dupont sera vraisemblablement du déplacement. Un terrain de jeu quasi-inédit pour la star du XV de France, puisque le demi de mêlée n'a disputé par le passé que 17 petites minutes dans l'hémisphère Sud depuis le début de sa carrière.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et la tête du gondole du rugby français, Antoine Dupont en a vu beaucoup du haut de ses 28 ans et de ses nombreux chocs disputés avec le XV de France et le Stade Toulousain. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, le demi de mêlée n'a disputé que 24 minutes de jeu en dehors de l’hémisphère Nord. C’était en 2017 avec les Bleus, lors d’une tournée d’été en Afrique du Sud. Et Dupont était entré en cours de match au Kings Park Stadium pour une défaite 37-15 face aux Springboks.

Dupont titulaire dans l’hémisphère Sud, une première

Mais samedi, le Stade Toulousain ira défier les Sharks de Durban en Champions Cup (à partir de 16h15). Et c'est donc dans ce fameux Kings Park Stadium qu'Antoine Dupont devrait enfin pouvoir redécouvrir l’hémisphère Sud qu’il a connu de manière très vague il y a quelques années, mais cette fois-ci dans la peau d'un titulaire.

André Esterhuizen, le centre des Sharks, se réjouit d'ailleurs avant ce choc face à Antoine Dupont et ses coéquipiers du Stade Toulousain : « Ça va être super à regarder. Il y aura beaucoup de stars et de gros noms. Ce n’est jamais facile de jouer en Champions Cup. Je pensais que Toulouse allait envoyer sa deuxième équipe à Durban, mais ça n’a pas l’air d’être le cas. Les gens pensent que nous ne prenons pas la Champions Cup au sérieux. Mais on n’aurait pas envoyé une telle équipe à Leicester si on n’avait pas autant de blessés. On prend cette compétition très au sérieux, on n’avait juste pas les forces cette fois pour envoyer notre grosse équipe. (…) Je n’ai pas envie de jouer cette compétition juste pour y participer. On est en position pour la remporter, surtout quand on a signé cet été quelques gros noms qui ont rejoint l’équipe. On joue la Champions Cup à fond, c’est la plus grosse compétition de clubs du monde », a-t-il expliqué dans le podcast The Rugby Pod.