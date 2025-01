Mercato : Le problème qui bloque le PSG pour cette star

Axel Cornic

C’est le feu au Paris Saint-Germain, avec l’un des transferts de l’hiver qui pourrait se boucler dans les prochains jours. Déjà approché l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia serait à nouveau dans le viseur de Luis Campos, mais cette fois le Napoli serait prêt à se séparer de sa star géorgienne !

Tout le monde attendait un gros transfert lors du dernier mercato, afin de tourner la page Kylian Mbappé. Il pourrait bien avoir lieu, mais avec quelques mois de retard ! La presse française ainsi que celle italienne annoncent en effet que le PSG aurait relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, international géorgien du Napoli.

Kvaratskhelia au PSG ? 🔥 La rumeur enflamme le mercato et fait trembler l'Italie ! Découvrez les coulisses de cette annonce choc.

Ça s’affole au PSG

L’été dernier déjà, il semblait être la grande priorité de Luis Campos pour replacer Mbappé. Mais toutes les offres parisiennes ont été refusées par le Napoli, décidé à garder et prolonger sa star. Mais voilà des mois que les deux parties négocient et rien n’avance, ce qui aurait finalement poussé les Napolitains à réévaluer la situation, avec un possible transfert au PSG dès cet hiver.

« Kvara n'est pas un citoyen de l'UE »

Au micro de Radio Kiss Kiss Napoli, Bruno Satin a toutefois lancé un avertissement au PSG, avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia qui pourrait capoter à cause de statu d’extracommunautaire. « Kvara n'est pas un citoyen de l'UE et cela pourrait être un problème étant donné que toutes les places sont occupées, le PSG doit donc faire une coupe pour pouvoir le signer » a expliqué le célèbre agent français.