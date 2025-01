C’est le feu à Paris, le PSG trouve un accord avec une star !

Thomas Bourseau

C’est le feuilleton de ces dernières heures pour le mercato du PSG. Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) pourrait vivre ses derniers moments en tant que joueur du Napoli au vu de la position de ses dirigeants au sujet de son avenir. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui tiendrait son aval depuis l’été dernier.

Pendant la première partie du mercato estival, le Paris Saint-Germain a semblé grandement se rapprocher du clan Khvicha Kvaratskhelia. L’entourage de l’ailier géorgien contractuellement lié au Napoli jusqu’en juin 2027 évoquait sans filtre les envies d’ailleurs de la star de la sélection entraînée par Willy Sagnol à l’Euro 2024. Néanmoins, le transfert n’a jamais eu lieu et ce, quand bien même le PSG semblait avoir avancé ses pions.

Incroyable, le PSG est tombé d’accord avec Kvaratskhelia l’année dernière !

Ce jeudi 9 janvier, alors que le feuilleton Khvicha Kvaratskhelia a repris de l’ampleur dans la presse italienne et nationale, le journaliste Nicolo Schira a fait une juteuse révélation sur son compte X. Le comité directeur du PSG aurait déjà trouvé un accord de principe avec Kvaratskhelia et son entourage sur les bases salariales de son éventuel futur contrat à Paris et ce… depuis le mois de juin !

Un salaire de 11M€ promis à Kvaratskhelia au PSG ?

Si l’on se fie aux informations de Nicolo Schira, le PSG offrirait un salaire annuel de 9M€ à Khvicha Kvaratskhelia assorti de 2M€ de divers bonus. Certains médias font état d’une volonté d’une éventuelle venue dès cet hiver. L’Equipe explique que les dirigeants du Napoli ne seraient pas contre son transfert…