PSG : Un transfert XXL renvoyé à l’été 2025 ?

Axel Cornic

Ce jeudi, un nouveau feuilleton a été lancé avec un supposé rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Khvicha Kvaratskhelia, qui était déjà la priorité du dernier mercato. Et ça semble être bouillant, puisque le Géorgien pourrait débarquer dès cet hiver, avec un transfert qui tournerait autour de 80 ou 90M€.

Ça pourrait bouger à Paris dans les prochains jours ! Alors que Randal Kolo Muani est annoncé toujours plus proche d’un départ, le PSG aurait décidé de frapper un très gros coup en relançant les discussions avec le Napoli pour Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier est l’un des grands regrets de l’été, avec les dirigeants parisiens qui semblaient vouloir miser sur lui pour oublier le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Khvicha Kvaratskhelia au PSG ? 🔥 Une rumeur qui s'intensifie et qui agite le mercato en Italie. Restez attentifs aux prochaines annonces ! https://t.co/24xPi7GrCQ — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 9, 2025

Le deal de l’hiver au PSG ?

Les négociations autour de sa prolongation au point mort, l’international géorgien pourrait être le gros coup de l’hiver, avec Luis Enrique qui enregistrerait un renfort e tout premier choix. D’après les informations de L’Equipe, les échanges seraient constants entre les deux clubs, avec le Napoli qui semble également vouloir couvrir ses arrières avec une fin de contrat qui est tout de même fixée en juin 2027.

Pas si sûr...

TMW confirme l’existence de ces discussions incessantes entre le PSG et le club napolitain, mais laisse également la porte ouverte à un tout autre scénario. Car si la tendance semble donner Khvicha Kvaratskhelia toujours plus proche de Paris, ce n’est absolument pas certain que cela arrive en ce mois de janvier. Les négociations pourraient également porter sur un transfert pour l’été prochain, avec l’ailier géorgien qui finirait donc la saison en Serie A.