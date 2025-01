Guerre Ukraine-Russie : Incroyable, il refuse de venir au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le possible départ de Milan Skriniar, le PSG pourrait chercher à se renforcer en défense centrale. Le nom d’Illya Zabarnyi avait alors circulé, mais l’Ukrainien de Bournemouth ne veut visiblement pas venir. Un choix qui s’expliquerait en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et la présence de Matvey Safonov, gardien russe, à Paris.

L’été dernier, le PSG avait étonné tout le monde en déboursant 20M€ pour un nouveau gardien. Le club de la capitale était alors chercher Matvey Safonov à Krasnodar, en Russie. L’international russe a ainsi posé ses valises à Paris, mais voilà que ce transfert poserait aujourd’hui quelques problèmes au club de la capitale sur le marché des transferts.

« Si Safonov est dans l’effectif, je ne peux pas venir »

Et c’est à cause de Matvey Safonov qu’il faudrait oublier la signature d’Illya Zabarnyi. En effet, sous fond de guerre entre la Russie et l’Ukraine, le joueur de Bournemouth ne voudrait pas venir au PSG comme expliqué par Loïc Tanzi dans le podcast de France Bleu, 100% PSG la tribune : « Zabarny est un super joueur, mais il est Ukrainien. Il y a un Russe dans l’effectif. C’est lui qui ne veut pas pour le coup. Il dit : « Si Safonov est dans l’effectif, je ne peux pas venir » ».

« Deux postes qui sont ultra-connectés sur le terrain »

« Ce n’est pas tant le fait qu'il soit Russe, c’est qu’il se dit, je suis défenseur central, il y a un gardien, on a deux postes qui sont ultra-connectés sur le terrain, si jamais, on a un problème, je ne veux pas qu’on en vienne à ce que je sois Ukrainien et lui Russe pose problème dans l’effectif », a poursuivi Tanzi sur ce dossier Zabarny.