Mbappé lâche une masterclass, le Real Madrid peut souffler !

Après une période compliquée du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a semblé retrouver des sensations. Buteur lors de ses dernières apparitions et élu joueur du mois de décembre chez les Merengue, l’attaquant français s’est clairement rassuré. Une prestation lui aurait notamment permis de retrouver beaucoup de confiance : son match face à l’Atalanta Bergame le 10 décembre dernier.

Ce vendredi soir, le Real Madrid est de retour aux affaires. Pour son premier match de 2025, le club madrilène se déplace sur la pelouse de Valence, lanterne rouge de Liga (21h), et pourrait en cas de victoire, prendre provisoirement la tête du championnat espagnol. Après une année 2024 très compliquée, Kylian Mbappé est attendu au tournant.

« Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l’équipe »

Ayant terminé son passage au PSG par des prestations en dents de scie, puis avec un Euro 2024 très compliqué où il s’est cassé le nez, et enfin avec une période d’adaptation délicate au sein du Real Madrid, Kylian Mbappé va devoir redresser la barre, comme ce dernier le concédait volontiers récemment : « Nous apprenons à mieux nous connaître. Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l’équipe, mais l’adaptation, comme l’a dit l’entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux », confiait ce dernier à Real Madrid TV.

Mbappé et le staff madrilène soulagés après l’Atalanta

Buteur lors de ses quatre dernières apparitions consécutives avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a su relever la tête, avec selon l’Equipe, une rencontre qui a tout changé. Le 10 décembre dernier, alors que le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de l’Atalanta Bergame dans le cadre d’un rendez-vous crucial en Ligue des Champions, le numéro 9 a ouvert le score après un bel enchaînement. Remplacé quelques minutes plus tard en raison d’une blessure, Mbappé s’est néanmoins rassuré grâce à cette performance, tout comme le staff madrilène selon l’Equipe.