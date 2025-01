Un grand renfort arrive, le Real Madrid annonce une date !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis le début de la saison, le Real Madrid compte dans ses rangs de nombreux blessés, notamment dans le secteur défensif. Le club de la capitale espagnole a dû trouver des solutions pour rester efficace. Ainsi de grands renforts feront beaucoup de bien et David Alaba, absent des terrains depuis décembre 2023, vient de faire son grand retour à l'entraînement. Carlo Ancelotti l'attend en compétition plus tard au mois de janvier.

Le 30 décembre dernier, David Alaba a repris le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers en fournissant les mêmes efforts et la même intensité qu'eux. L'Autrichien est annoncé sur le retour depuis plusieurs mois maintenant mais le Real Madrid a pris toutes les précautions pour éviter qu'il rechute. A la veille du match face à Valence, Carlo Ancelotti s'est confié à propos d'Alaba et a dévoilé la date de son retour.

Alaba bientôt de retour à la compétition

Elément important de la défense madrilène, David Alaba aura sûrement besoin d'un peu de temps avant d'être à nouveau efficace sur le terrain. Malgré tout l'Autrichien est attendu pour très bientôt avec le Real Madrid. « Nous avons maintenant un effectif plus complet, plus de rotations. Quand Alaba reviendra, nous aurons l'occasion de faire tourner un peu plus l'arrière-garde, qui est le poste où nous avons le plus souffert. La semaine prochaine, il commencera à jouer des matchs. C'est très proche. À partir du 20... » confie Carlo Ancelotti en conférence de presse ce jeudi. Le Real Madrid affrontera Salzburg le 22 janvier notamment.

Un renfort nécessaire

Même si Carlo Ancelotti a réussi à trouver des solutions en explorant différentes possibilités, le Real Madrid a clairement besoin de pouvoir compter sur des piliers des saisons précédentes. A 32 ans, David Alaba, qui a débarqué en 2021, s'est imposé comme un des piliers de l'effectif de l'entraîneur italien avant sa grave blessure en décembre 2023.