Mercato : Des stars refusent le PSG, il balance cash !

Le PSG ne s’en cache pas, une nouvelle stratégie sportive a été décidée, favorisant désormais les jeunes talents prometteurs, notamment français, plutôt que les stars internationales. Ce changement, selon le journaliste Bertrand Latour, cache une réalité plus compliquée : les grands noms du football semblent réticents à rejoindre Paris après les passages de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi.

Depuis plus d’un, le PSG a revu sa politique sportive. Désormais, le recrutement de stars n’est plus une priorité pour le club de la capitale, désireux de miser davantage sur de jeunes joueurs à fort potentiel, si possible de nationalité française à l’instar de Bradley Barcola ou encore Desiré Doué. Ainsi, aucun gros nom n’a débarqué lors du dernier mercato estival après le départ de Kylian Mbappé. Une nouvelle stratégie qui s’impose au PSG selon Bertrand Latour.

« La réalité, c’est que les stars ne veulent plus venir à Paris »

« La communication, c’est qu’ils ne veulent plus de stars. La réalité, c’est que les stars ne veulent plus venir à Paris, c’est pas la même chose, affirme le journalistique dans le Canal Football Club. Pour l’attaquant de pointe, ils ont essayé d’en faire, de faire Harry Kane, mais il a préféré le Bayern Munich et il y a un certain nombre de joueurs qui ne veulent plus aller à Paris. »

« Les mecs veulent aller ailleurs »

« Tous ont constaté les différents échecs des stars qui sont venues à Paris, de Messi à Neymar en passant par Mbappé, ils sont tous venus et personne n’a gagné la Ligue des champions, estime Bertrand Latour. Parfois, la sortie avec eux s’est très mal finie, notamment pour Mbappé. Ça les joueurs le voient, tu restes 7 ans dans un club et à la fin on ne te paye pas ce qu’on te doit ? Les mecs veulent aller ailleurs, sans parler du Championnat qui est faible ».