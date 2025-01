Transfert à 70M€, le PSG se frotte déjà les mains

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait fini avec 4 recrues au compteur. Cherchant en priorité un milieu de terrain, le club de la capitale avait alors déboursé 70M€ pour s’offrir Joao Neves. Un achat qu’on ne regrette aujourd’hui clairement pas à Paris. Alors que le Portugais performe pour ses premiers mois, Luis Campos est aux anges.

Joyau du football portugais, Joao Neves faisait précédemment le bonheur du Benfica Lisbonne. Mais c’était donc avant que le PSG ne débarque et lâche 70M€ pour boucler le transfert du milieu de terrain. A 20 ans, le voilà désormais à Paris, où il a cartonné pour ses raisons. Il n’y a donc aucune raison pour que le club de la capitale regrette son investissement avec Neves.

« Le coach avait besoin d’un joueur de ce profil »

Aujourd’hui, Joao Neves est donc un joueur du PSG, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique visiblement. En effet, ce dimanche, pour Téléfoot, Luis Campos, conseiller sportif parisien, a expliqué sur le recrutement de son compatriote portugais : « Le coach avait besoin d’un joueur de ce profil. Il lui correspond bien ».

« On est très content de son arrivée »

Le PSG aura donc lâché 70M€ pour s’offrir Joao Neves et il s’en frotte aujourd’hui les mains. « Il est toujours dans une phase d’adaptation, il a des hauts, des bas et c’est normal pour une première année dans un club comme Paris. On est très content de son arrivée », a poursuivi Luis Campos.