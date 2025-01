Cherki au PSG, c’est confirmé !

Axel Cornic

Plusieurs fois lié au Paris Saint-Germain depuis ses débuts, Rayan Cherki était tout proche de signer l’été dernier, restant finalement à l’Olympique Lyonnais, où il a même prolongé jusqu’en 2026. Et seulement quelques mois après la situation a radicalement changé, puisque selon nos informations le jeune milieu offensif de 21 ans n’est plus du tout dans les plans du club parisien.

Annoncé comme la nouvelle grande promesse de la formation de l’OL depuis ses débuts, Rayan Cherki commence enfin à montrer toute l’étendue de son talent. Le milieu offensif de 21 ans est l’un des hommes forts de Pierre Sage à Lyon, qu’il aurait pourtant pu quitter il y a quelques mois, direction le PSG.

Le PSG tourne la page

Cet été, Cherki est en effet passé à deux doigts de rejoindre Paris, avant de finalement rester à l’OL. Nous vous avons d’ailleurs révélé sur le10sport.com que cette piste a définitivement été écartée, puisque les dirigeants du PSG auraient d’autres plans pour renforcer l’attaque de Luis Enrique au cours du mercato de janvier.

Quel avenir pour Cherki ?

Des informations confirmées par plusieurs médias depuis quelques jours et ce dimanche, c’est le cas de Téléfoot, qui explique également que Rayan Cherki ne rejoindra pas le PSG cet hiver. Il n’est d’ailleurs pas le seul, puisque contrairement à ce qui peut se dire à l’étranger, Victor Osimhen ne serait pas lui non plus dans les plans des Parisiens.