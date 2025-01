Transferts : Salah prépare un sale coup au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lié au PSG depuis plusieurs semaines, Mohamed Salah a de nouveau confirmé récemment qu’il pourrait clairement quitter Liverpool à l’issue de son contrat en juin prochain. Mais la star égyptienne, qui marche sur l’eau cette saison, souhaiterait rester chez les Reds selon le journaliste Tom Williams, qui a réagi aux récentes sorties du « Pharaon ».

A l’issue de cette saison 2024-2025, Mohamed Salah rejoindra-t-il le PSG ? Lié au club parisien au cours des dernières semaines, l’Égyptien arrive en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, et n’exclut pas un départ, comme ce dernier l’a récemment confirmé au cours d’un entretien accordé à Sky Sports.

« Ce sont mes six derniers mois »

« Je veux gagner la Premier League. C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du COVID) et aussi, parce que c’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. Si c’est vraiment ma dernière saison ici ? Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. On va attendre et voir », révélait ainsi Mohamed Salah ce vendredi. Si de nombreux fans ont interprété ce message comme une annonce de départ, ce n’est pas l’avis du journaliste de Canal + Tom Williams.

« Je pense que c’est un message autant pour les supporters que pour ses dirigeants »

« On a l’impression qu’il veut rester car c’est le même message depuis des semaines.Il change des paroles mais à chaque fois il dit la même chose. Je pense que c’est un message autant pour les supporters que pour ses dirigeants. Il dit ‘moi je veux rester, j’attends juste un signe du club, juste un contrat. Et pour l’instant je n’ai rien reçu’. Il met la balle dans le camp du club, et maintenant il attend leur réaction. Mais c’est assez clair qu’il ne veut pas partir », a ainsi analysé ce dernier ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club.