Transferts à 25M€, le RC Lens annonce une mauvaise nouvelle

Le mois de janvier s’annonce compliqué pour le RC Lens qui doit absolument vendre certains de ses éléments afin d’équilibres les comptes. Désireux d’être européen, le club artésien a chuté à domicile face à Toulouse ce dimanche (0-1). Après la rencontre, Will Still a annoncé une mauvaise nouvelle concernant de potentielles arrivées chez les Sang et Or cet hiver.

Cet hiver, plusieurs clubs de Ligue 1 vont connaître un mercato animé. Cela devrait être le cas du RC Lens, qui face à une situation économique compliquée, va tenter de boucler quelques ventes intéressantes dans les prochaines semaines. En effet, l’Equipe révélait dernièrement que la direction des Sang et Or prévoit notamment de se séparer de l’un de ses deux défenseurs centraux.

Un mercato animé dans le sens des départs

En effet, à la fois Abdukodir Khusanov et Kevin Danso sont très convoités sur le mercato hivernal. Le prodige Ouzbek a le monde à ses pieds, avec le PSG, l’OM, Manchester City, Newcastle, Tottenham, et Wolverhampton qui surveillent de près sa situation. En Premier League, les Wolves lorgnaient également Kevin Danso, qui selon FootMercato, a repoussé ces avances. Quoi qu’il en soit, des départs sont à prévoir pour l’effectif de Will Still, mal en point ce dimanche après-midi.

« J’ai envie de ramener des joueurs à 25 millions d’euros »

En effet, le RC Lens s’est incliné à domicile face à Toulouse (0-1). Après la rencontre, le coach lensois a été interrogé sur le mercato hivernal, et a affiché quelques regrets concernant la situation économique du club. « Il y a une réalité financière au sein du club qui doit être respectée, et je la respecte. Forcément, ça me frustre, je suis un entraineur, j’ai envie de gagner les matches, j’ai envie de ramener des joueurs à 25 millions d’euros… Sauf que la réalité financière du club et du football français ne le permettent pas. On vit avec, donc je ne vais pas me prendre la tête, je ne peux pas le contrôler », a ainsi confié Will Still au micro de DAZN.