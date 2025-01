Mercato - RC Lens : Deux transferts bientôt relancés grâce à un proche du PSG ?

Arnaud De Kanel

Le RC Lens est au cœur des débats en ce début de mercato hivernal. Outre le brûlant dossier Brice Samba, il est également question de l'avenir de Kevin Danso ainsi que de Abdukodir Khusanov. L'Autrichien, qui aurait rejeté l'approche de Wolverhampton, pourrait à nouveau être sollicité, au même titre que l'Ouzbek.

Le mercato hivernal prend une tournure électrique du côté du RC Lens. En cause, un climat de tension qui s'est installé avec le Stade Rennais après une pique lancée dans la vidéo de présentation de Seko Fofana. Une provocation qui n'a visiblement pas été du goût des dirigeants artésiens. En réponse, Lens a choisi de revoir sa stratégie de recrutement. La décision la plus marquante a été l’annulation du transfert de Brice Samba, pourtant désireux de rallier la Bretagne pour la suite de sa carrière. Mais face à cet épisode houleux, les Sang et Or ont préféré refermer la porte, marquant leur désaccord avec le club breton. Du côté des départs, la situation de Kevin Danso a également animé les discussions. Si le club nordiste ne s’opposait pas à une éventuelle vente du défenseur autrichien, ce dernier a lui-même coupé court aux spéculations.

Kevin Danso dit non ! Un choix surprenant qui pourrait bouleverser le mercato du RC Lens. 🚨

➡️ https://t.co/PqQzCEwOsj pic.twitter.com/8yKJYVEWOj — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

Danso recale Wolverhampton

Malgré un transfert avorté l’été dernier, Kevin Danso semble toujours nourrir des envies d’ailleurs. Le défenseur autrichien souhaite tourner la page d’un épisode qu’il juge difficile. Son profil, très apprécié, attire notamment des clubs de Premier League. Wolverhampton, selon les informations de Foot Mercato, en avait même fait une cible prioritaire. Cependant, coup de théâtre : Kevin Danso aurait décliné l’intérêt des Wolves, toujours d’après Foot Mercato. Face à ce refus, le club anglais a décidé de se repositionner sur une autre piste, celle menant à Emmanuel Agbadou. Mais les Wolves ne sont pas rassasiés.

Les Wolves vont revenir à la charge ?

D'après les informations de Loïc Tanzi, Wolverhampton chercherait encore un défenseur central en plus d'Agbadou. Le club anglais pourrait repasser à l'attaque pour Danso mais aussi étudier le cas de Abdukodir Khusanov. A noter que Jorge Mendes, agent proche de Luis Campos, conseiller sportif du PSG, possède un mandat exclusif sur ce deal, ce qui a son importance.