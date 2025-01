Mercato - RC Lens : Un nouveau transfert tombe à l’eau !

Arnaud De Kanel

En quête de liquidités, le RC Lens cherche à dégraisser lors de ce mercato hivernal. Sur la liste des prétendants au départ se trouvait notamment un certain Angelo Fulgini. Cependant, le milieu offensif a assuré qu'il n'avait pas l'intention de quitter l'Artois. Son transfert tombe donc à l'eau, comme celui de Brice Samba.

Le mercato s'emballe du côté du RC Lens, et un départ de Brice Samba semblait de plus en plus probable. L'international français était pressenti pour rejoindre le Stade Rennais, où il aurait pu succéder à Steve Mandanda dans les cages bretonnes. Les discussions entre les deux clubs avaient pris une tournure concrète, et un accord avoisinant les 15M€ était même évoqué.

Un retournement inattendu ! 🚨 Découvrez pourquoi le transfert de Brice Samba au Stade Rennais est finalement annulé.

➡️ https://t.co/I7tyIXTaXZ pic.twitter.com/cVXWo1y0FW — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

Coup de tonnerre au RC Lens, Samba reste !

« Je l'ai appris pendant les vacances, a précisé Still. Il avait reçu une offre. Comment je le vis ? Très bien. C'est un très bon gardien, le capitaine du club. Mais à partir du moment où il a fait son choix, il n'y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là, ce n'est pas forcément une bonne chose pour le vestiaire », confiait d'ailleurs Will Still à ce sujet. Mais contre toute-attente, le RC Lens a décidé d'annuler le transfert de Brice Samba suite à une communication trop insistante du Stade Rennais. Cette décision condamne également la venue de Jean Butez. Mais un autre transfert va tomber à l'eau.

«Je suis très bien ici»

Annoncé sur le départ en raison de son faible temps de jeu, Angelo Fulgini devrait rester au RC Lens cet hiver. Le Lensois a en tout cas clairement laissé entendre qu'il n'avait aucunement l'intention de partir. « Ce n'est pas parce que Brice a envie de partir que tout le monde le fera. Personnellement, je suis très bien ici », a confié Fulgini en conférence de presse vendredi. Le message est passé.