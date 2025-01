Stupeur au RC Lens, deux transferts sont annulés !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Will Still a ainsi été interrogé sur le mercato très chaud du RC Lens. Le coach des Sang-et-Or avait ainsi confirmé qu'il s'apprêtait à perdre son gardien et capitaine Brice Samba . Un départ qui aurait du être numériquement compensé par le recrutement d'un autre portier. Mais contre toute attente, le club artésien aurait tout annulé.

Coup de tonnerre sur le mercato du RC Lens. En effet, les Sang-et-Or s'apprêtait à perdre Brice Samba. Capitaine lensois, le portier français devait rejoindre le Stade Rennais où Jorge Sampaoli a réclamé son transfert pour remplacer Steve Mandanda. D'ailleurs, Will Still avait confirmé le départ de son gardien de but. « J’ai appris que Brice voulait quitter le club pendant les vacances, qu’il avait reçu une offre. Comment je le vis ? C’est forcément embêtant, parce que c’est le capitaine du club, un très, très bon gardien. Mais à partir du moment où son choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là, ce n’est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire, donc au final ce n’est pas si compliqué que ça », lâchait l'entraîneur des Sang-et-Or en conférence de presse.

Le RC Lens annule tout !

Mais tout aurait donc capoté. En effet, selon les informations de RMC Sport, le RC Lens aurait décidé d'annuler le transfert de Brice Samba. Une décision forte du club nordiste face à « la politique de communication » de Rennes, notamment de sa direction, selon le média qui ajoute que l'international français aurait été prévenu de la décision des Lensois qui seraient même prêt à laisser Brice Samba sur le banc durant toute la seconde partie de saison.

Samba reste à Lens ?

Par conséquent, cela devrait également annuler un autre transfert. Will Still confirmait en effet qu'Hervé Koffi défendra les buts du RC Lens en attendant l'arrivée d'un nouveau gardien de but. « Hervé (Koffi) jouera dimanche et jusqu’à nouvel ordre, il a fait un bon match contre Paris et il rejouera ce week-end. À lui de prouver qu’il est bon et qu’il a les capacités qu’il faut pour être avec nous. Il y a forcément un processus de recrutement en place, Brice va être remplacé », confiait-il. Mais là encore, sans départ de Brice Samba, un autre gardien ne sera probablement pas recruté. Un double transfert est donc annulé.