Mercato : Une vieille connaissance du PSG prête à débarrasser Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Cet hiver, au moins deux joueurs pourraient quitter le PSG. Le club de la capitale cherche à se débarrasser en priorité de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar, mais d’autres pourraient suivre. C’est notamment le cas de Marco Asensio, qui joue moins dernièrement. L’Espagnol intéresse d’ailleurs Aston Villa et son entraîneur, Unai Emery, qui est passé à Paris il y a quelques années.

Au PSG, plusieurs joueurs semblent être dans une impasse. C’est le cas pour Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, qui ne semblent pas dans les petits papiers de Luis Enrique. Les deux joueurs se cherchent une porte de sortie pour cet hiver. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Français intéresse notamment Manchester United, qui pourrait se séparer de Marcus Rashford.

Un nouvel attaquant débarque au PSG ! 🔥 Randal Kolo Muani est sur le départ, place à un renfort de taille pour l’hiver !

➡️ https://t.co/ajiGYMpaIz pic.twitter.com/915P0ZzhDR — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

Marco Asensio joue beaucoup moins au PSG dernièrement

Si Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont des candidats au départ, Marco Asensio pourrait lui aussi aller voir ailleurs. En effet, alors qu’il était beaucoup utilisé en début de saison, l’Espagnol a progressivement été mis de côté par Luis Enrique. Il est d’ailleurs resté sur le banc lors de trois des quatre derniers matches des Parisiens en Ligue 1 et il n’était même pas dans le groupe pour la rencontre de Coupe de France face au RC Lens.

Aston Villa est sur la piste de Marco Asensio

D’après les informations de Caught Offside, certaines formations seraient intéressées par les services de Marco Asensio. Le joueur du PSG serait dans le viseur de Newcastle, d’Arsenal, du Betis Séville et de la Real Sociedad. De plus, Aston Villa et son entraîneur Unai Emery, qui est passé il y a quelques années par Paris, auraient également un œil sur l’ancien joueur du Real Madrid. Reste à voir ce que décidera finalement l’attaquant pour son avenir. Soit rester au PSG, soit revenir dans son pays, soit découvrir un nouveau championnat en rejoignant la Premier League. Affaire à suivre…