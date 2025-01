Mercato - PSG : Les prochains transferts bouclés à deux conditions

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le 1er janvier, le mercato hivernal a donc ouvert ses portes et l’une des questions sera de savoir ce que va faire le PSG lors de ce mois de janvier. Si Luis Enrique s’est dit satisfait de son effectif, on pourrait tout de même voir du sang neuf débarquer. Toutefois, le PSG devra respecter quelques conditions pour recruter dans les semaines à venir.

Après avoir attiré 4 nouveaux joueurs lors du dernier mercato estival, le PSG pourrait encore apporter quelques retouches à l’effectif en ce mois de janvier. Il est notamment question de se renforcer dans le secteur offensif pour Luis Enrique. Mais voilà qu’avant de penser à recruter et faire venir du sang neuf, le PSG va d’abord devoir se concentrer sur le dégraissage. En effet, il faut d’abord faire de la place et le mercato parisien sera notamment dicté par les cas de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar.

« Tout est conditionné à deux départs »

Présents avec le groupe du PSG en voyage au Qatar pour le Trophée des Champions, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ne sont toutefois plus désirés au sein du club de la capitale. Deux départs primordiaux si Paris veut recruter en janvier. En effet, sur Twitch, le journaliste RMC Arthur Perrot a expliqué : « Que va faire le PSG lors de ce mercato hivernal ? Tout cela est conditionné à deux choses. Le PSG a changé de discours. Au départ, on disait qu’on ne va pas recruter, on va uniquement gérer certains départs et c’est tout. Maintenant, ça a un peu changé, tout est conditionné à deux départs, ceux de Kolo Muani et Skriniar ».

« Il y a eu des approches pour les deux »

Qu’en est-il maintenant de ces départs de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ? Arthur Perrot a alors précisé à propos des deux joueurs du PSG : « Il y a eu des approches pour les deux, il y a des discussions. Kolo Muani a été approché par certains clubs anglais et allemands. On a aussi parlé de Monaco, mais on a compris que ça a allait être compliqué financièrement à réaliser pour Monaco. Pour Skriniar, il y a des Dortmund qui est intéressé, mais dans les discussions c’est Galatasaray qui tient tête à tout le monde. Il n’y a pas de choix de fait pour Skriniar ».