Mercato : Incroyable, le PSG signe déjà le premier gros coup de l'hiver !

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs durant le mercato d'hiver, le PSG a identifié deux indésirables dont il faudra se débarrasser en priorité : Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Et alors que le premier semble très convoité sur le marché, le second serait déjà tout proche de signer dans son nouveau club. En effet, le Slovaque serait sur le point de rejoindre Galatasaray.

A quelques heures de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG a les idées claires concernant son recrutement. La priorité sera de se séparer de ses deux principaux indésirables à savoir Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. L'attaquant français serait d'ailleurs très convoité sur le mercato, sans que cela ne se concrétise par une option concrète. Tout l'inverse de l'ancien de l'Inter Milan.

Skriniar tout proche de Galatasaray

En effet, selon les informations de Sport Italia, Milan Skriniar est sur le point de s'engager avec Galatasaray. Il s'agirait d'un prêt de six mois, a priori sans option d'achat. Mais surtout, le club turc aurait accepté de prendre en charge l'intégralité du salaire de Milan Skriniar. Un très gros coup pour le PSG qui réalisera une belle économie.

Icardi et Torreira directement impliqués ?

De son côté, Milan Skriniar aurait également accepté de relever le défi stambouliote. Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, l'international slovaque aurait contacté ses anciens coéquipiers Mauro Icardi et Lucas Torreira, qui évoluent à Galatasaray, afin de prendre des renseignement au sujet du club et de la ville. Visiblement, il aurait été convaincu. Cela ressemble bien au premier gros coup de l'hiver pour le PSG.