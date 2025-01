Mercato : Le PSG plombé pour un transfert à 100M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec le départ de Randal Kolo Muani cet hiver, le PSG pourrait potentiellement se positionner sur un nouvel avant-centre. Lié au club parisien depuis de nombreux mois, Viktor Gyökeres pourrait atterrir à Manchester United, lui qui dispose d’une clause libératoire à 100M€. D’ailleurs, le nouveau coach des Red Devils aurait réclamé son arrivée.

Le mercato hivernal est enfin ouvert. Du côté du PSG, ce dernier pourrait être marqué par des départs de taille. En effet, outre Milan Skriniar et Marco Asensio, c’est Randal Kolo Muani qui devrait plier bagages, un an et demi après sa signature contre 90M€ à Paris.

Gyökeres toujours suivi par le PSG ?

Alors que son départ est inéluctable cet hiver, Randal Kolo Muani pourrait-il être remplacé ? Possible. Quoi qu’il en soit au cours des derniers mois, plusieurs noms d’attaquants ont été associés au PSG, comme cela a pu être le cas de Viktor Gyökeres. Disposant d’une clause libératoire de 100M€, le Suédois ne devrait pas faire de vieux os au Sporting CP.

Le Suédois vers Manchester United

En effet, Manchester United serait sur les traces de Viktor Gyökeres. Le nouvel entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim, aimerait absolument rapatrier son ancien buteur en Angleterre. Selon le Daily Star, l’ancien coach du Sporting aurait réclamé l’arrivée du Suédois dès cet hiver. A suivre de très près...