Mercato - PSG : Une candidature déposée pour remplacer Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi est aujourd'hui le président du PSG, un poste qu'il occupe depuis 2011 et le rachat du club de la capitale par le Qatar. Mais jusqu'à quand va-t-il le rester ? Al-Khelaïfi fait l'objet de nombreuses critiques, de quoi faire dire à Daniel Riolo qui ferait mieux comme président du PSG. Un rôle qu'il se verrait bien occuper.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est de plus en plus visé par les critiques. C'est notamment le cas de la part de Daniel Riolo. En direct à la radio notamment, le journaliste RMC a multiplié les attaques pour dézinguer le boss du club de la capitale. Et voilà que pour le podcast Sous la Surface, Riolo a fait savoir être prêt à devenir président du PSG, estimant pouvoir faire mieux qu'Al-Khelaïfi.

« Peut-être que ça me botterait »

« Je n’ai pas l’impression qu’un jour je vais aller bosser dans un club. Je ne sais pas, je ne pense pas. D’abord, je ne sais pas si ça va me plaire. Avant même de me demander si on va me le proposer. Je n’y ai pas pensé. Les passerelles ont souvent existé, moi cette passerelle, je n’ai jamais sollicité, on ne m’a jamais proposé. Evidemment qu’à un moment, il y a très longtemps maintenant, j’ai un club, je me suis dit si jamais on devait me proposer, peut-être que ça me botterait quand même d’y aller. Ça ne s’est jamais produit. Mon club c’est le PSG », a d'abord lâché Daniel Riolo.

« Je pense que je ferais largement mieux que celui qui est en place »

Prêt à remplacer Nasser Al-Khelaïfi comme président du PSG, Daniel Riolo a ensuite ajouté : « A part pour le poste de président, je pense que je ne quitte pas L’After. Pour être président ok, je pense que je ferais largement mieux que celui qui est en place. Sinon il n’y a pas de postes qui vont m’intéresser. Je ne pense pas ».