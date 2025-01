Tennis : Une catastrophe est annoncée pour Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour avec les crocs en 2025, Novak Djokovic tentera d'accomplir ses derniers objectifs avant de prendre sa retraite. L'ogre serbe de 37 ans a prouvé qu'il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde, et il est à la recherche d'un 25ème titre en Grand Chelem. Mais visiblement, ses chances de le voir briller à l'Open d'Australie sont faibles.

Redescendu à la 7ème place mondiale au classement, après une année 2024 un peu plus délicate, Novak Djokovic n'a pas pu glaner de nouveau titre en Grand Chelem. Le Serbe a éprouvé plus de difficultés dans ces tournois, où les matches sont disputés au meilleur des cinq sets. A 37 ans, il aura forcément plus de mal à se défaire de Jannik Sinner et de Carlos Alcaraz notamment.

L'OM frappe fort avec Rabiot ! Un transfert inattendu qui fait jury d'un mercato estival inoubliable. ⚽

➡️ https://t.co/6nIB8WyseS pic.twitter.com/kLfKnQ0veU — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 4, 2025

«Je ne crois absolument pas en la victoire de Djokovic»

Le 13 janvier prochain, Novak Djokovic aura rendez-vous à Melbourne pour le premier Grand Chelem de la saison. Une compétition qui lui sourit, puisqu'il a été sacré à 10 reprises déjà. Pour autant, beaucoup d'observateurs sont assez pessimistes à propos de ses chances de remporter une nouvelle fois le tournoi australien. « Je ne crois absolument pas en la victoire de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, parce qu’il ne sera pas prêt. Ce n’est pas possible. Son travail avec Murray ne pourra porter ses fruits que dans cinq, six mois, vers Roland‐Garros où dans l’absolu, il n’y aura pas de grands spécialistes de terre battue, même si je n’oublie pas que Novak aura bientôt 60 ans et qu’à un moment ce n’est plus possible qu’il gagne des matchs sur terre battue en cinq sets. En revanche, Wimbledon… » analyse le journaliste Benoît Maylin dans l'émission Sans Filet de Winamax.

Djokovic en difficulté physiquement ?

Même si son physique n'a plus rien à prouver, Novak Djokovic arrive forcément à une période où ses capacités baissent. Il aura besoin de se dépasser pour espérer renouer avec le succès. « Bien sûr qu’il veut gagner tous les tournois auxquels il participe mais on se rend compte que s’ils tombent sur des joueurs comme Opelka en deux sets gagnants, il peut se passer n’importe quoi (…) Et pour le moment, je ne le vois pas enchaîner sept matchs en trois sets gagnants sur dur. Et il est tête de série numéro 7, c’est très différent désormais, surtout que physiquement, je pense qu’il n’est pas encore prêt » poursuit le journaliste.