Tennis : Le bourreau de Djokovic dévoile sa recette miracle !

En choisissant de démarrer son année 2025 très tôt à Brisbane dès la première semaine de compétition, Novak Djokovic a donné le ton pour une 23ème saison sur le circuit ATP. Le Serbe s'est néanmoins incliné ce vendredi face à l'Américain Reilly Opelka, actuellement classé à la 293ème place mondiale. Longtemps blessé, le géant de 2,11m a terrassé le Serbe (7/6 6/3), un moment important pour lui qui signe un beau retour.

Habitué à se frotter aux joueurs de cette taille-là et à les battre, Novak Djokovic n'a pas su éviter sa première défaite de l'année en quart de finale de ce tournoi ATP 250. Un peu court, le Serbe espère vite rebondir à l'Open d'Australie. De son côté, Reilly Opelka a tenu à rendre un bel hommage à son adversaire du jour, avant de retrouver le Français Giovanni Mpetshi Perricard en demi-finales samedi.

« C’est le plus grand joueur »

17ème joueur mondial au début de l'année 2022, Reilly Opelka a chuté au 293ème rang mondial. L'Américain a connu deux saisons presque blanches, et il a dû prendre le temps pour sa convalescence, avant de revenir il y a quelques mois. Et il a réussi à remporter une victoire de prestige face à Novak Djokovic. « C’est le plus grand joueur que le sport ait jamais connu. C’est difficile d’être dans sa position. Il peut m’analyser ou analyser d’autres adversaires toute la journée mais la réalité est que nous n’avons rien à perdre contre lui. On finit par jouer plus librement » explique-t-il sur le court après son succès contre l'ogre serbe. Ses propos étant rapportés par We Love Tennis.

«Vous prenez beaucoup plus de risques»

Forcément, avec sa grande taille, Reilly Opelka peut s'appuyer sur l'efficacité de son service. L'Américain n'a eu à sauver qu'une seule balle de break au cours du match face à un Serbe, qui n'a pas été excellent au retour et à l'échange. « Vous prenez beaucoup plus de risques parce que si vous jouez à votre niveau normal ou même au‐dessus, il gagnera à chaque fois. C’est difficile d’être dans sa position parce qu’il fait face à des joueurs qui prennent tous les risques. Dans un jour comme celui‐ci, quand beaucoup de choses vont dans mon sens, c’est comme ça que ça marche » poursuit-il.