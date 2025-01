Tennis : Djokovic a réalisé un exploit, il hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition pour démarrer 2025 de la meilleure des manières, Novak Djokovic sort d'une année 2024 particulière où il n'aura pas réussi à décrocher de nouveau titre en Grand Chelem. Le Serbe a fait des Jeux olympiques son grand objectif pour conquérir le dernier titre qui manquait à son immense palmarès. Avec une réussite incroyable qui en a impressionné plus d'un, à commencer par Andy Roddick.

Redescendu à la 7ème place mondiale avant d'aborder une nouvelle saison, Novak Djokovic a réussi à aller chercher la médaille d'or olympique malgré ses déceptions en Grand Chelem. Le Serbe a traversé le tournoi en battant tous ses adversaires en deux sets en déployant un niveau de jeu époustouflant, témoignant de sa grande volonté. Pourtant peu de personnes le voyaient capables de réaliser cet exploit seulement quelques jours auparavant.

Une préparation difficile

Blessé et obligé de passer par la case opération après Roland-Garros, Novak Djokovic a réussi un retour très rapide en se présentant à Wimbledon quelques semaines après. En parvenant à atteindre la finale, le Serbe s'est parfaitement relancé avant de se lancer vers les Jeux olympiques, prenant ainsi sa revanche sur Carlos Alcaraz qui l'avait pulvérisé en finale du Grand Chelem londonien. « En fait, il a fait la finale de Wimbledon sur une jambe. Les idiots comme moi pensaient qu’il n’avait pas assez de temps pour jouer et encore moins pour faire une finale » démarre Andy Roddick, ancien numéro 1 mondial, dans son podcast.

« Un des plus grands exploits du tennis »

A 37 ans, Novak Djokovic est parvenu à compléter son palmarès, enterrant définitivement le débat autour du GOAT. Une performance exceptionnelle qui a beaucoup impressionné Andy Roddick. « Remporter les Jeux olympiques de cette manière sur la surface qu’il apprécie le moins à Roland‐Garros, sans perdre un seul set, est l’un des plus grands exploits que j’aie vus dans le tennis. Le fait qu’il ait annoncé son coup en disant : "C’est le tournoi le plus important pour moi", et qu’il l’ait fait est plus impressionnant pour moi que s’il avait gagné deux tournois du Grand Chelem cette année » poursuit l'ancien joueur américain.